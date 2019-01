Prince Royce, el gran ganador de Premios Juventud 2012 Getty Images jrotulo Prince Royce fue el gran ganador de la noche en Premios Juventud 2012. El cantante neoyorquino, quien también será una de las grandes atracciones del Festival People en Español— se llevó ocho de los 10 galardones a los que estaba nominado: Voz del momento, ringtone favorito, canción más pegajosa, “Síganme los buenos” (redes sociales), Video favorito, Canción cortavenas, y artista tropical favorito. El cantante de ascendencia dominicana también se llevó un premio al Súper tour, por la gira Euphoria junto con Enrique Iglesias y Pitbull. Mira la lista completa de ganadores de Premios Juventud 2012 El otro bachatero, Romeo Santos —el más nominado, postulado en 11 categorías— sólo se quedó con dos estatuillas: ganó en las categorías Combinación perfecta (por su canción “Promise”, junto a Usher) y Lo toco todo, por su disco Fórmula Vol 1. Con un premio cada uno quedaron Shakira (en la categoría ¡Qué rico se mueve!, aunque no estuvo presente), Pitbull (Artista urbano), Maná (Artista rock), Espinoza Paz (Artista regional mexicano) y Camila (Artista pop) Fernando Colunga recibió el premio especial Supernova, por su trayectoria en telenovelas, mientras que los reggaetoneros Wisin y Yandel fueron reconocidos con el premio Ídolo de la juventud, por su trabajo construyendo un orfanato para los niños víctimas del terremoto en Haití. Sofía Vergara y Antonio Banderas también ganaron un premio cada uno, como actriz y actor favoritos respectivamente. Mucha música en vivo

La premiación, en la que no se llegaron a entregar los premios de todas las categorías, estuvo cargadísima de presentaciones en vivo. Los venezolanos Chino y Nacho abrieron el show cantando “Bebé bonita” junto al cantante británico Jay Sean. El boricua Víctor Manuelle cantó su canción “Ella quiere salsa” junto a Voltio y Jowell & Randy. La mexicana Belinda cantó su nuevo sencillo “En el amor hay que perdonar”, mientras que su compatriota Eiza González interpretó “Te acordarás de mí”. Por su parte, el colombiano Juanes también cantó en vivo, arrancando con “Nada tengo sin tu amor” y uniéndolo con “A Dios le pido”. Romeo Santos interpretó “La diabla” y “Magia negra” junto a la española Mala Rodríguez. Entre los más jóvenes y nuevos artistas, los Vázquez Sounds, Matt Hunter y Leslie Grace aparecieron en el escenario en forma consecutiva, dándole un toque refrescante al show. También cantaron Prince Royce, 3BallMTY, Flo Rida, Beto Cuevas, Kany García, Espinoza Paz, Pee Wee y Dyland y Lenny, quienes cerraron el show junto al DJ Juan Magán. Pero quizás el momento de mayor impacto en la noche de Premios Juventud se produjo durante la entrega de becas a dos jóvenes estudiantes a quienes presentó el preriodista Jorge Ramos, cuando en una pantalla apareció el presidente Barack Obama diciendo “Hola Premios Juventud” y felicitando a las dos ganadoras por sus esfuerzos. La conducción del show, que tuvo una temática de superhéroes, estuvo a cargo de la venezolana Alicia Machado, Wilmer Valderrama y Omar Chaparro, quienes alternaron con Gerardo Ortiz, Eiza González y Ana Brenda Contreras. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí EDIT POST

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.