Premiarán a Jorge Ramos por su trayectoria GETTY IMAGES People Staff Como un homenaje por su trayectoria en la televisión hispana de Estados Unidos, el presentador de Univisión Jorge Ramos recibirá el premio Lifetime of Achivement otorgardo por la asociación Multichannel News and Broadcasting & Cable Magazines. "Ciertamente Jorge Ramos es merecedor del reconocimiento de la industria y es altamente estimado por sus colegas en la televisión en inglés y en español, pero quizá es más merecedor por su acercamiento profesional a las noticias, que se ve reflejado en su popularidad entre sus fieles televidentes", dijo Larry Dunn, presidenta de la asociación que entrega el premio, a través de un comunicado de prensa. Durante su larga trayectoria en los medios de comunicación, el periodista mexicano de 50 años ha sido merecedor de varios reconocimientos, entre ellos, ocho premios Emmy y un sinnúmero de homenajes por parte de asociaciones hispanas. La ceremonia de entrega se llevará a cabo el próximo 23 de octubre en medio de una gala especial en un hotel Hilton de Nueva York.

