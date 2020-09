Poncho de Nigris niega haber tenido sexo con travesti El actor aseguró que las declaraciones son totalmente falsas y lo que más le ofende es que digan que no está "bien dotado" Por People Staff Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Image zoom Mezcalent.com Bastante molesto está Poncho de Nigris con las declaraciones que un travesti, de nombre Denisse, realizó esta semana a una revista mexicana, en la que asegura haber sostenido relaciones sexuales con el actor mexicano. “No tengo nada que ocultar. Ni siquiera conozco a esa persona”, declaró el actor de 33 años al diario mexicano El Universal. “Las mujeres casadas se me insinúan mucho. Me han seguido, me han ofrecido dinero. En una ocasión, me preguntaron: ‘cuánto me cobrarías por hacerme un hijo'”. Pero lo que más le molestó al ex Big Brother no fueron las declaraciones de Denisse sobre la supuesta relación que habrían tenido bajo los efectos del alcohol, sino que la joven aseguró que no está bien dotado. “Todo se fue dando por el momento y el alcohol. Una cosa lleva a la otra, hasta comerme el caramelo que, aunque está chiquito, está rico como quiera”, comentó el travesti, a lo que el ex modelo calificó como una vil mentira. “Las mujeres con quienes he andado y he tenido relaciones sexuales saben del tremendo monstruo que tengo. Ahí está el peor de los chismes. Ese transexual inventa y a las pruebas me remito”, concluyó enfurecido el también bailarín. SI TIENES CUENTA DE FACEBOOK DANOS TU OPINIÓN SOBRE EL ARTÍCULO AL FINAL DE LA NOTA

Poncho de Nigris niega haber tenido sexo con travesti

