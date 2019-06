PEOPLE EN ESPAÑOL celebra su Festival 2010

Image zoom Dimitrios Kambouris/WireImage.com

Este sábado, el hotel Marriot Marquis de la Ciudad de Nueva York se convirtió en el escenario de una tremenda parranda latina, durante el Festival 2010 de PEOPLE EN ESPAÑOL, un evento repleto de estrellas, muy buena música, entrevistas sobre el escenario y consejos de famosos para el público.

En las primeras horas de este evento, que inició a la 1:00 p.m., se llevaron a cabo varios paneles, primero uno encabezado por la periodista mexicana María Antonieta Collins, y después una discusión moderada por la subdirectora editorial de PEOPLE EN ESPAÑOL, María Morales,con las consejeras de TuVozEsTuVida.com: la oradora motivacional María Marín, la doctora Aliza, de Univisión, Marielah Dabbah y María Inés Ferré, quienes compartieron sus vivencias y consejos con los presentes.

Otra que se dio cita en nuestro Festival fue Jacqueline Bracamontes. El editor de PeopleEnEspanol.com, Ernesto Sánchez, fue el encargado de entrevistarla en el escenario, donde la actriz mexicana divirtió al público con sus ocurrencias, les mostró como le hace para llorar en un minuto, y reveló detalles sobre su nuevo programa Prime Gourmet (Televisa) pronto saldrá al aire en México. “Aquí no hay capítulo, es mucho trabajar en vivo. Bueno, no en vivo, pero sí sobre la marcha”, explicó la protagonista de Sortilegio. “Martha Luna es nuestra directora… [y] me va diciendo qué moviminetos hacer, qué frases debo decir más seguido, cuáles no. Además, tengo una experta [culinaria] que me va diciendo y guiando sobre la cocina. Hay ingredientes y platillos que no sé ni que son. Ella me ayuda mucho”.

La primera que le puso ritmo a este escenario fue Kat de Luna, quien aprovechó la ocasión para estrenar su sencillo “No te olvides”, la versión en español de su tema “Be There”. “Para mí haber estado en Festival ha sido todo un festival” nos dijo la cantante de origen dominicano. “Lo he disfrutado muchísimo, me siento feliz y agradecida con la invitación. Yo quería que mi presentación fuera bien explosiva, por eso le dije a las personas encargadas de la producción que por favor acercaran a los fanáticos al escenario. Así fue como vi la carita de la niña de seis años que subí a bailar conmigo. Ella estaba tan emocionada que me emocionó a mí”.

En nuestro festival no podía faltar un toque de moda y glamour. Para eso, la directora de moda y belleza de PEOPLE EN ESPAÑOL, Kika Rocha, compartió con el público sus consejitos de cómo vestir para cada tipo de silueta.

La ex RBD Dulce María recibió el cariño de los presentes cuando interpretó varios temas de su nueva producción, Extranjera, incluyendo el primer sencillo, “Inevitable”. El responsable de presentarla fue el editor de PEOPLE EN ESPAÑOL, Armando Correa. La cantante mexicana también ofreció autógrafos a sus seguidores.

Y para cerrar con broche de oro, el merenguero Sergio Vargas puso a su público a bailar –y a recordar– con temas como “Madre mía”, “Vete y dile”, y “Dime Corazón”. Hasta Scooby Doo, de la película Scooby-Doo! Abracadabra-Doo, se subió a bailar al escenario.

La conducción de nuestro Festival 2010 estuvo a cargo de los conductores del programa de radio Amor temprano en la mañana (SBS) Claudia y Alfredito. También asistieron la actriz Ana de los Riscos, el astrólogo El Niño Prodigio, la diseñadora dominicana Anel Verna y la cantante mexicana Jimena. “Creo que este año, como siempre, PEOPLE EN ESPAÑOL ha innovado con Festival”, dijo Jimena. “Mira nada más toda esta gente y en un hotel como éste… Es como estar de turista en tu propia ciudad y eso solamente lo podía hacer una revista de tanta calidad como People en Español”.