PEÑA SUAZO People Staff José Peña Suazo y su equipo de merengue dominicano, La Banda Gorda, ha estado sobrepasando los gráficos tropicales desde su introducción en los 1980. José Peña se metió en la escena tropical local después de asistir clases de música, uniendo la orquesta de Cuco Valoy, y componiendo "El millonario" y "Desilusión", entre otras canciones. Su último álbum, The Number One, del 2008, ganó tres Premios Casandras en la República Dominicana como Compositor del Año 2008, Arreglo Musical del Año 2008 y Merengue del Año 2008.

