Close

Peña Nieto pide perdón a los mexicanos por la Casa Blanca de la Gaviota El presidente de México, Enrique Peña Nieto, pidió disculpas a los mexicanos por el caso de la ahora famosa Casa Blanca de su esposa, la exactriz Angélica Rivera. Por Redacción People en Español Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Image zoom Credit: Mustafa Yalcin/Anadolu Agency/Getty Images En un acto para recuperar la confianza de la opinión pública, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, pidió perdón por el escándalo de la llamada Casa Blanca, una lujosa mansión que se construyó su esposa, Angélica Rivera, con la aparente ayuda de empresarios vinculados al mandatario. El presidente mexicano aceptó que cometió un error en cómo trató el caso, que causó indignación y contribuyó a empañar a su imagen cuando salió a la luz pública hace casi dos años. “Si queremos recuperar la confianza ciudadana, todos tenemos que ser autocríticos, tenemos que vernos en el espejo, empezando por el propio presidente”, comentó el lunes Peña Nieto en la conferencia del Sistema Nacional Anticorrupción de México. Aseguró que ese caso, que se dio a conocer en noviembre del 2014, afectó a su entorno familiar y admitió que dañó la confianza de la ciudadanía hacia el gobierno. FOTOS: ¿En qué andan los famosos? “Los funcionarios públicos somos responsables de la percepción que generamos con lo que hacemos y en esto reconozco que cometí un error”, dijo. “No obstante que me conduje conforme a la ley, este error afectó a mi familia, lastimó la investidura presidencial y dañó la confianza [ciudadana] en el gobierno. En carne propia sentí la irritación de los mexicanos, la entiendo perfectamente. Por eso, con toda humildad, les pido perdón, les reiteró mi sincera y profunda disculpa por el agravió y la indignación que les causé”, agregó. http://www.instagram.com/p/BHyFfAKhudr/ El caso de la lujosa propiedad de la Gaviota, apodo con el que se conoce a la exactriz por uno de sus papeles esterales en las telenovelas, se destapó cuando una investigación periodística sacó a relucir nexos entre los constructores que edificaron el inmueble y la administración de Peña Nieto. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En su momento, Rivera aseguró que la mansión fue adquirida gracias a sus ganancias por contratos millonarios en Televisa. No obstante, de acuerdo al diario Financial Times, la casa pertenecía a una inmobiliaria que habría ganado millones de pesos durante la etapa de Peña Nieto en la gobernación del Estado de México, el paso previo a su llegada a Los Pinos.

Close Share options

Close Close Login

Close View image Peña Nieto pide perdón a los mexicanos por la Casa Blanca de la Gaviota

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.