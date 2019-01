Pedro Damián habla del documental y el reencuentro del grupo RBD CLASOS/JPISTUDIOS.COM Michelle Oyola La pregunta que más escucha el productor Pedro Damián es cuándo se dará el reencuentro de RBD, la agrupación formada por Maite Perroni, Anahí, Christian Chávez, Dulce María, Christopher Von Uckermann y Alfonso Herrera que se separó en el 2008 y este año cumple 10 años de haberse creado. El mexicano habló con People en Español y nos contó acerca del reencuentro y el esperado documental que desea estrenar internacionalmente a finales del año. RELACIONADO: Maite Perroni graba dueto para la telenovela que protagoniza “El reencuentro cada vez lo vemos más complicado, no por falta de voluntad [de los chicos], sino por las agendas. Ha sido muy complicado”, explica Damián, quien fue el responsable de la creación del grupo. En cambio, asegura que el documental sigue en pie. Aunque el estreno no tiene fecha oficial o compañía de distribución, lo cierto es que existe mucho material no antes visto que se mostrará en el documental y que tendrá que ser dividido en dos partes. Se incluirán imágenes de los momentos más íntimos, alegres y tristes que vivió RBD en sus viajes alrededor del mundo. “Tiene que estar definitivamente la despedida en España, las experiencias en Europa, el acontecimiento muy triste que tuvimos en Brasil”, dice el productor. RELACIONADO: Christian Chávez, renovado por el Kabbalah, retoma su papel en Hoy no me puedo levantar También se mostrarán las audiciones de sus integrantes. “[Estará] el primer casting, cuando eran [todos] unos bebés”, señala. “Va a ver muchas emociones encontradas. Van a ver algo que nunca antes habían visto. No habían visto esa parte íntima de cada uno de ellos [que] de alguna manera vamos a reflejar en el contenido”, apunta. RELACIONADO: Dulce María desmiente que haya firmado con Telemundo Damián resalta que este trabajo lo hace con gusto porque “se lo debe a la audiencia y a los [fans] que apoyaron todo este tiempo”. “Es una generación que aún está viva y que a través de las redes sociales se siguen expresando. La comunidad RBD o Rebelde está viva todavía. Tengo muchas ganas [de estrenar el documental]”, subraya. REGÍSTRATE AQUÍ PARA RECIBIR NUESTRO BOLETÍN Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí EDIT POST

