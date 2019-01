Paulina Rubio responde a preguntas sobre reclamos de su ex hablando sobre el enfoque en su trabajo Getty Images jrotulo Paulina Rubio no se quedó callada sobre las acusaciones de su exesposo Nicolás “Colate” Vallejo-Nájera, quien exigió que la cantante se someta a una evaluación psiquiátrica para demostrar su capacidad de criar al hijo de ambos. Paulina contestó hablando sobre su enfoque en su trabajo. “Soy una mujer muy leal, muy trabajadora, que empezó su vida artística desde muy, muy bebé, enfrente de ustedes. Que ha tratado de ser leal con su música, con su familia y con su gente, y yo estoy muy por encima de todo lo demás”, expresó Rubio al diario Reforma, durante una presentación de su colección de zapatos y bolsos para JustFab. RELACIONADO: Susana Dosamantes, sobre los rumores y críticas a su hija Paulina Rubio, “La verdad me da risa” Rubio además enfrentó el tema de los acosos que ha sufrido por lucir kilos de más. “Yo salgo adelante sola, con mi familia que me inspira muchísimo, soy independiente, autosuficiente, de las que me caigo y aprendo de mis errores y vuelvo a salir con la frente muy en alto. Eso es lo que me enseñó mi mamá, y para mí, ese es el valor de la mujer latina dentro de nuestra sociedad”, afirmó la cantante. Agregó que su nueva colección de zapatos y bolsos fue inspirada en su hijo Andrea Nicolás. “Esta colección está inspirada definitivamente en un hombre, en un hombre de 2 añitos que me trae trotando por todo el mundo y que también me hace sentir segura con unos buenos zapatos con los que puedo correr detrás de ese niño y verme guapa al mismo tiempo”. La cantante también anunció que próximamente tendrá otros proyectos como empresaria. “Me gusta la nutrición, las cosas orgánicas, entonces estoy muy comprometida con desarrollar ese tipo de cosas”, concluyó. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí EDIT POST

