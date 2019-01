Paulina Rubio fue la reina en Miss Colombia Getty Images People Staff En medio de una ceremonia en Cartagena donde brilló la belleza, Paulina Rubio se robó el show anoche en la elección de Miss Colombia, pues además de haber interpretado las mejores canciones de su repertorio musical, la cantante elogió al país sudamericano y declaró estar enamorada de esa tierra y de su gente. “Estoy tan emocionada de poder estar en Cartagena”, gritó la mexicana de 38 años en medio de su presentación en el teatro Getsemaní del Corralito de Piedra, como se conoce a esa ciudad. “Colombia, mi corazón es de ustedes, los amo”. A pesar de la fuerza que la intérprete de “Causa y efecto” le imprimió a su show, algunos medios colombianos y varios asistentes coincidieron en que la Chica Dorada parecía un poco cansada, pues la noche anterior estuvo hasta muy tarde en la fiesta de Sammy Sosa en Miami y no tuvo tiempo para descansar. Otra de las curiosidades que reseñaron los medios colombianos es que la cantante fue la única rubia de todo el evento, pues en esta ocasión ninguna de las candidatas lo era. La cuota nacional en la coronación corrió por cuenta del colombiano Jorge Celedón, quien a pesar de haber puesto a bailar al público con su repertorio vallenato, fue criticado por la extravagante manera en la que se vistió con camisa que tenía una Biblia y una cruz enorme en su espalda. SI TIENES CUENTA DE FACEBOOK DANOS TU OPINIÓN DEL ARTÍCULO AQUÍ Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí EDIT POST

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.