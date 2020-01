Paulina Gaitán llega a la TV anglo La actriz mexicana participa de la serie The River, que estrena esta noche por ABC By jpagan ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Agencia México Paulina Gaitán forma parte del elenco de la serie de TV estadounidense The River (ABC), que estrena esta noche con una trama que combina la aventura, el horror y fenómenos paranormales. La joven mexicana interpreta a Jahel, una adolescente que forma parte del grupo que se embarca por la selva amazónica en la búsqueda de un explorador desaparecido. “Hice casting y me quedé. Estaba nerviosa porque era una producción que no es en mi idioma y además estaba saliéndome de mi zona de confort”, dijo Gaitán al diario mexicano El Universal. “Todos éramos de diferentes lados (Canadá, Reino Unido, Alemania y Estados Unidos) y eso fue lo que se hizo padre de la serie”. La primera temporada de la serie consta de ocho episodios, producidos en Hawai. Entre los productores ejecutivos del proyecto está Steven Spielberg. Gaitán comenzó en la actuación siendo una niña. Ha participado en la película Voces inocentes, la telenovela Las Aparicio y la serie Capadocia 2. Advertisement

