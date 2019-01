Pablo Montero y Carolina Van Wielink revelan que esperan otra niña Instagram/Carolina van Wielink jclar Pablo Montero y Carolina Van Wielink ya saben el sexo de su segundo bebé: es una niña. La feliz mamá ha publicado una imagen en su cuenta de Instagram que revela la noticia, la cual ha sido retuiteada por su esposo. RELACIONADO: Pablo Montero sufre los síntomas del embarazo de su esposa Montero expresó a fines del año pasado que su familia está viviendo momentos muy lindos por la espera del nuevo bebé, principalmente su señora madre. “Ella quiere muchos [nietos]; la verdad es que está feliz”. Carolina, la primogénita de la pareja, también está muy entusiasmada porque tendrá una hermanita con quien jugar. “Le da mucho por acercarse (a la pancita de su mamá) y le dice ‘bebé, bebé’ y le toca la pancita; es muy cariñosa”. Van Wielink cuenta con cinco meses y medio de embarazo. Montero anunció que esperaban a su segundo hijo en noviembre. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí EDIT POST

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.