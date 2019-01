Oscar censura beso de Javier Bardem y Josh Brolin AP/Mark J. Terrill People Staff Tal parece que las premiaciones masivas de televisión ahora quieren ser más recatadas para evitar sorpresas en vivo como ocurrió en el 2003 cuando Madonna y Britney Spears se dieron un tremendo beso que escandalizó a más de uno. Pero en un hecho un tanto exagerado, en la pasada edición de los premios Oscar la transmisión censuró un tierno beso que Javier Bardem protagonizó con su amigo y colega Josh Brolin. El actor español y su compañero de actuación en la película No Country For Old Men fueron los encargados de anunciar el ganador de Mejor Guión original y, tras llegar al escenario, Brolin tomó por la cintura al español y unieron sus labios, pero ese momento no fue visto por los televidentes. Mientras eso ocurría en escena, las cámaras enfocaron a Penélope Cruz sin que el beso saliera al aire gracias a que la transmisión, desde aquel incidente de Janet Jackson y Justin Timberlake en el Súper Tazón, ahora siempre tiene cinco segundos de retraso para evitar sorpresas. Así fue como también, en esta ceremonia, se pudo censurar la palabra “f…” que Melissa Leo dijo durante su discurso al ganar el Oscar a Mejor Actriz de Reparto por The Fighter. Aunque la cadena ABC, que transmitió la ceremonia, no ha explicado oficialmente por qué no transmitió el beso, varios portales en internet han calificado la decisión como un evidente acto de censura. ¡Accésanos desde tu iPhone, BlackBerry o Droid en nuestro sitio móvil especialmente diseñado para tu celular!. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí EDIT POST

