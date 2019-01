Optimista David Chocarro ante la partida de Elizabeth Gutiérrez Gustavo Caballero/WireImage/Getty hrobles Para David Chocarro los cambios son positivos en toda ocasión y ahora que Elizabeth Gutiérrez saldrá de la telenovela El rostro de la venganza, el argentino de 32 años ve la situación con cierto grado de optimismo. “Yo creo que todos los cambios son buenos y por algo ocurren”, dijo a Peopleenespanol.com respecto a la partida de Gutiérrez. “La verdad no sé las razones; yo no me meto en eso. Me mantengo al margen, pero solamente espero y deseo que sea bueno para todo el mundo”. Por otro lado, el intérprete de Martín Méndez en el melodrama apostó a la fortaleza del libreto. “Me parece que la historia en sí misma es demasiado buena como para que un personaje la modifique y – de verdad, de corazón – espero que sea lo mejor para ella y para nosotros”. Fuentes cercanas a la actriz confirmaron a mediados de agosto a Peopleenespanol.com que Gutiérrez decidió no continuar en la telenovela. HuffPost Voces notificó que Telemundo estaba en negociaciones con Marlene Favela para sustituir a Gutiérrez, lo cual no ha sido confirmado por su publicista, Joe Bonilla. Chocarro clarificó que por ser una decisión personal debe ser respetada. “Cuando las decisiones son personales uno no tiene que ser parte de eso. La verdad es que tenemos una muy bonita relación con Elizabeth, con Maritza (Rodríguez), con Saúl (Lisazo), pero también sabemos dónde están los límites. No somos amigos. Entonces uno va hasta donde sabe que puede ir”, finalizó. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí EDIT POST

