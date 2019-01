Oprah Winfrey encuentra a media hermana Getty Images People Staff Como si se tratara de un caso de uno de sus talk shows y tras varias pruebas de ADN, Oprah Winfrey se enteró que tiene una media hermana llamada Patricia, el pasado mes de octubre. “Esa fue una de las grandiosas sorpresas de mi vida”, aseguró la conductora de televisión de 56 años. “Me quedé sin palabras”. Winfrey comentó que su media hermana nació en 1963 en Milwaukee, pero nunca se enteró de que su mamá estaba embarazada, pues ella vivía en casa de su papá en Tennessee. Cuando Patricia nació, su mamá la dio en adopción. Patricia, cuyo apellido no fue revelado, siempre soñó con conocer a su verdadera madre y, tras investigaciones se dio cuenta de que era hermana de Oprah Winfrey. Una vez que contactó a la famosa conductora de TV, ésta enfrentó a su mamá, quien negó haber tenido una hija y haberla dado en adopción. Más tarde, cuando toda la información de la adopción coincidía con la dinastía Winfrey, una sobrina de Oprah se sometió a una prueba de ADN y estos resultados arrojaron la verdad: Patricia sí era su media hermana. Más tarde, a la mamá de ambas no le quedó de otra más que admitir la verdad. Oprah y su medio hermana se reunieron por primera vez el pasado 25 de octubre y después se unieron con su mamá en la noche de Acción de Gracias en Milwaukee, en una cena que Winfrey describió como maravillosa y emocionante. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí EDIT POST

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.