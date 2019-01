Sin cortarles las alas (FOTOS)

Lena Hansen.

Aunque las concursantes se vistieron de princesas de época en la más reciente gala de Nuestra Belleza Latina (Univisión) y hasta recibieron serenata del Caballero de la Salsa Gilberto Santa Rosa, no todas tuvieron su final feliz. La mexicana Anayeli de Santiago, de 19 años, fue eliminada de la competencia por su imperfecto español pero se despidió airosa con una motivadora cita de la pintora Frida Kahlo: “Pies para que los quiero si tengo alas para volar”.

Una que sí salió triunfadora y fue escogida gracias a su votos como la primera #NBLChicaPeople fue la puertorriqueña Catherine Castro, de 23 años. ¿Quién es? Una sobreviviente. La atractiva ojiverde tuvo que batallar contra la anorexia y la bulimia durante seis años. “Fue un proceso bien difícil. Yo no era gorda. Fue por un bully que me hicieron cuando niña que me crearon este complejo”, cuenta sobre los desordenes alimenticios que comenzó a padecer a los 15 años. Por suerte ya eso está superado y llegó a ser bailarina profesional para artistas en su isla como Tito El Bambino y Don Omar. “Me considero una mujer muy trabajadora y madura por todas las cosas que he tenido que pasar en la vida”, revela Castro a PeopleEnEspañol.com.

Otro emotivo momento fue cuando la hondureña Nathalia Casco, de 28 años, abrazó a su hija Daniela, de 7 años, quien la visitó en el set y recibió junto a ella la feliz noticia de que no sería eliminada del certamen. “Es mi motor de vida. Es la que me ha dado el empujoncito para luchar por mi sueño. Lo estoy haciendo por ella también porque me gustaría darle un mejor futuro”, dijo sobre la pequeña, quien vive con sus abuelos en Miami mientras ella compite. “Me costó muchísimo salir de la casa. Me despedí como diez veces”, recuerda sobre tener que alejarse de su hija para mudarse a la mansión del concurso. Sin embargo ver a la niña probarse sus vestidos mientras empacaba su maleta le dio la fuerza para competir. “Es la que me da ganas de ser una mujer luchadora”, asegura Casco, quien al llorar de felicidad al reencontrarse con su hija le movió el instinto maternal a la jueza Jacqueline Bracamontes, a quien se le aguaran los ojos.

Los momentos de humor tampoco faltaron con la visita de la hermana de Anayeli, Maribel de Santiago, mejor conocida como ‘la pesadilla de Osmel’. Maribel viajó a Miami para apoyar a su hermana menor al tener que regresar a Los Angeles y aprovechó para darle sus disparatados consejos a las concursantes. Con frenillo, flequillo y voz de trompeta, Maribel no es la típica reina de belleza, pero aún así logró casi llegar a la final cuando concursó en 2011 ganándose al público. En manos de la audiencia queda la suerte de la dominicana Geisha Montes de Oca y la puertorriqueña Nadyalee Torres ya que tendrán que votar para salvar a una de ellas. ¡Hasta la próxima!

