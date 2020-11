Close

Niegan que Bobbi Kristina haya sufrido un fallo multiorgánico Por yacevedo Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Image zoom Credit: Jim Spellman/WireImage Bobbi Kristina Brown continúa inconsciente y en soporte vital. Pero, según informó a People un miembre de su familia, no es cierto que la joven de 21 años haya sufrido un fallo multiorgánico, como se reportó este sábado en varios sitios de internet. Aunque su condición es complicada, “nada ha cambiado en la útima semana”, dice la fuente. “Nada en lo absoluto. No es como que le han fallado los riñones, ni nada de eso. No ha habido ningún cambio”. FOTOS: ¿En qué andan los famosos? La hija de Whitney Houston fue encontrada inconsciente en su bañera el pasado 31 de enero. Mientras la joven continúa hospitalizada, miembros de su familia —incluyendo a su papa, Bobby Brown, y su abuela, Cissy Houston—, no se han separado de su lado. A quien no se le ha permitido visitar a la joven es a su novio, Nick Gordon, con quien siempre ha habido tensión en la familia. FOTOS: Así eran estos 10 Bellos “No hablamos de él”, asegura la fuente. “Bobby no lo menciona para nada, jamás. Estamos tratando de transmitir energía positiva alrededor de Krissi [como le llaman de cariño a Bobbi Kristina], y Nick no posee esa energía positiva”. REGÍSTRATE AQUÍ PARA RECIBIR NUESTRO BOLETÍN

Close Share options

Close Close Login

Close View image Niegan que Bobbi Kristina haya sufrido un fallo multiorgánico

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.