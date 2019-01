Neymar, Agüero y otros futbolistas apoyan a Dani Alves tras el incidente de la banana (FOTOS) Instagram/Neymar jrotulo El futbolista brasileño Dani Alves recibió el apoyo de varios futbolistas de todo el mundo, luego del episodio en el que le arrojaron una banana cuando se disponía a patear un tiro de esquina en el juego entre el Barcelona y el Villarreal por la Liga Española, el pasado fin de semana. Sus compatriotas Neymar, Roberto Carlos, los jugadores del Corinthians de Brasil, así como el argentino Sergio Agüero, el italiano Mario Ballotelli y varios otros subieron a las redes sociales sus fotos comiendo bananas y usando los hashtags #NoAlRacismo y #NoToRacism. Alves —quién agarró la banana y se la comió cuando se la arrojaron— se ha tomado con humor este lamentable episodio de racismo. “Hay que tomárselo así. No vamos a cambiar, llevo 11 años con la misma cosa en España y hay que reírse de estos retrasados”, dijo.

http://storify.com/peopleenespanol/futbolistas-apoyan-a-dani-alves-tras-el-incidente Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí EDIT POST

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.