Nathalia Casco cuenta por qué renunció a Nuestra Belleza Latina VIP

La hondureña Nathalia Casco habló con People en Español horas después de renunciar sorpresivamente a Nuestra Belleza Latina VIP (Univisión). “No duermo nada desde anoche. Llegué a las 12 de la noche a la casa a ver la niña y cuando abrió los ojos lo primero que vio fue a mí. Se alegró. Ahora pude llevarla a la escuela”, dijo de su hija Daniela.

SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN

Según Casco no fue un truco publicitario como se ha rumorado, sino una reacción espontánea. “Mucha gente piensa que es algo que ha sido arreglado. No fue algo planeado. Minutos antes me preguntaron porqué quería ganar Nuestra Belleza Latina y les dije: ‘Le quiero regalar esa corona al público que tanto me ha apoyado y ha estado ahí votando por mí’. Esta era la décima vez que me salvaban de Zona de Peligro. Quería que se le diera la oportunidad de ganar a una mujer que fuera madre”, añadió Casco, quien cedió su puesto a Patricia Corcino, quien también es mamá.

¿Se arrepiente de dejar el concurso? “No he aterrizado aún. Esto ha sido como un sueño. Todavía no he tenido chance de pensar, de desahogarme. Lo que hago es que me siento en mi cama y le pido a Dios guía. Me doy un baño calientito y me levanto ya con la cabeza en sus cinco sentidos. En Nuestra Belleza Latina es todo trabajo. No hay un solo día de descanso. Hemos estado durmiendo de tres a cinco horas máximo y llega un momento que uno del cansancio anda en automático”.

RELACIONADO: Nathalia Casco renuncia a NBL VIP

El cansancio, la presión de la competencia y querer reunirse con su hija fueron factores que la llevaron a tomar esta decisión. “No he tenido el chance ni de meterme a las redes sociales y hablar con la gente. Me da vergüenza con el público que tanto te ha apoyado y al final que pasara esto, pero yo extrañaba a mi hija. Ella me dice: ‘Mami, yo quiero estar contigo’. No he estado con ella. Imagínate estar en un concurso donde no puedo ver a mi hija, no puedo hablar con ella y sentir que no me siento querida. Uno dice: ¿Qué hago aquí si yo no me siento querida?”, añadió Casco, quien admitió haberse sentido alienada por las otras concursantes.

FOTOS: ¿En qué andan los famosos?

¿Regresaría a NBL VIP si le dan otra oportunidad? “Es algo que no he tenido la oportunidad de hablar con alguien. Es algo difícil porque con el público no se juega. El año pasado también me tuvieron en Zona de Peligro y la gente se lo sufre tanto como yo. Que la gente esté ahí vota que vota desvelándose me parece injusto. Cuando uno está en Zona de Peligro es toda una semana de presión, que te la pasas triste porque no sabes si vas a continuar en la competencia. Fueron muchos factores”.