Muere papá de Pato Borghetti NTX Fotos People Staff Muy triste comenzó el 2011 el actor Pato Borghetti, ya que su papá falleció de un ataque al corazón hace un par de días mientras se encontraba en el Caribe. “Papi se fue buceando en una playa de Cuba haciendo lo que más le gustaba y sin sufrir, no se me ocurre mejor manera de partir. ¡Gracias Dios! No se ahogó, le dio un infarto”, escribió el argentino de 37 años a través de su cuenta en Twitter. El actor que actualmente participa en la telenovela Teresa mostró el sufrimiento que le produjo el deceso de su padre y comentó que de ahora en adelante se convertirá en su ángel. “Con todo el dolor de mi alma te digo adiós papá… ¡fuiste el mejor padre del mundo en vida y sé que me vas a cuidar desde el cielo! ¡Te amo!”, Borghetti comentó que pese a su tristeza le alegra saber que su papá murió contento y realizado y aprovechó para agradecer a sus seguidores el apoyo que le han mostrado en este difícil momento. “¡Estaba muy feliz! ¡No se guardó nada! Nos dio todo lo que tenía y tuvo una vida plena. Me va a hacer falta”, escribió. “Sorprendentemente, sacar todo lo que siento aquí me alivia un poco…gracias por sus mensajes…los leo todos y ¡me emocionan mucho!”. ¡Accésanos desde tu iPhone, BlackBerry o Droid en nuestro sitio móvil especialmente diseñado para tu celular!. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí EDIT POST

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.