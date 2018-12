Muere excandidata a Miss America, Cara McCollum

La modelo, Cara McCollum, quien fue candidata a Miss América en 2013 falleció esta mañana a causa de heridas sufridas en un accidente automovilístico la semana pasada.

La familia de McCollum y la estación de televisión para la que actualmente trabajaba la joven de 24 años, NSJ Today News en Millville, confirmaron la noticia de su muerte.

Se cree que la causa del accidente fue exceso de velocidad. El auto se salió de la carretera y golpeó varios árboles antes de terminar en un resguardo. McCollum no llevaba puesto el cinturón de seguridad.

Luego del accidente, la presentadora fue llevada al hospital Cooper Health System donde fue sometida a una cirugía.

Según la página en Facebook “Prayers for Cara”, creada para MacCollum después del accidente, la ex Miss New Jersey murió a las 4:31 de la mañana del lunes.

“Antes de morir, Cara tomó la decisión de donar sus órganos. En este momento, está salvando vidas”, indicó un escrito en dicha página el lunes.

El novio de la reportera, Keith Jones, también expresó su dolor a través de su página de Facebook.

“No tengo palabras para describir el dolor, pero estoy eternamente agradecido y bendecido por el tiempo que estuve con Cara”, escribió Jones.

