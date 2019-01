Muere el autor de Where The Wild Things Are, Maurice Sendak

Maurice Sendak, el exitoso dibujante de libros infantiles y autor de Where The Wild Things Are, murió a los 83 años a las 3 a.m. de hoy, dijo un representante del artista a la revista PEOPLE.

El New York Times reportó que el autor murió en su hogar de Connecticut por complicaciones relacionadas a un derrame cerebral que sostuvo recientemente.

Apenas en enero pasado el autor fue uno invitados en el programa The Colbert Report (Comedy Central), en el que se observaba débil, pero elocuente. “Hay algo en este país que se opone a comprender la complejidad de los niños”, dijo en el programa.

A Sendak, quien era como un niño travieso, jamás se le podría acusar de eso. Por casi cincuenta años desde la publicación de su libro Where The Wild Things Are en 1963, el autor se dio a conocer a través de generaciones.

En una entrevista con la revista PEOPLE en 1988, Sendak defendió su postura de que de los niños tenían la capacidad para aguantar las historias más crudas. “Los padres no deben asumir que los hijos están hechos de azúcar y se romperán con facilidad. A los niños no les ocurre. A nosotros, sí”, dijo.

Conocido como “Murray” Sendak, el autor nació en Brooklyn, NY y su padre fue trabajador en el Distrito de la Moda. Era un niño enfermizo que adoraba dibujar para escapar sus propios problemas. Descrito como “de clase baja, judío, gay” en un artículo del New York Times, Sendak dijo al diario en el 2008: “Todo lo que quería era ser heterosexual para agradar a mis padres. Ellos, nunca jamás supieron [de mi preferencia sexual]”.

Uno de sus primeros trabajos fue diseñar las vitrinas de la icónica tienda de juguetes F.A.O. Schwarz en la Quinta Avenida en Manhattan, lo cual lo llevó a conocer al editor de libros infantiles de Harper & Row. Su primera ilustración fue para el libro The Wonderful Farm (1951) y el primer libro que escribió e ilustró fue Kenny’s Window (1956), sobre un niño solitario.

Entre los varios premios que recibió se encuentra la Medalla Caldecott del 1964 por Where The Wild Things Are, un premio Hans Christian Andersen en 1970 por ilustración de libros infantiles, y un Premio Nacional del Libro en 1982 en la categoría de Libros Ilustrados por Outside Over There. Además de ser autor de 50 libros, Sendak también diseñó la escenografía de óperas, ballets, programas televisivos y obras teatrales.

El Times reportó que su compañero por 50 años, Eugene Glynn, un siquiatra especializado en el tratamiento de niños, murió en el 2007 y que a Sendak no le sobrevive ningún familiar cercano.

