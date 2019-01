Muere el actor Corey Haim Wire Image People Staff La policía de Los Ángeles confirmó la muerte del actor Corey Haim y, aunque el informe oficial sobre su deceso no ha sido entregado por las autoridades, se presume que falleció por problemas con drogas. En diálogo con el canal de televisión TV Station KTLA, funcionarios de la policía angelina aseguraron que creen que el actor perdió la vida a los 38 años de edad por la sobredosis accidental de alguna droga. Haim murió a las 3:30 de la madrugada de hoy miércoles y fue su madre quien se encontraba con él en su apartamento de Southern California la que reportó la emergencia a las autoridades luego reencontrarlo inconsciente. El actor fue llevado de inmediato al hospital Providence St. Joseph’s Medical Center in Burbank, donde fue pronunciada su muerte. Haim saltó a la fama en la década de los 80 luego de protagonizar varias películas como The Lost Boys, Lucas y License to Drive El actor colaboró en varias producciones con Corey Feldman y fue tal su éxito que en el mundo del cine eran conocidos como “Los dos Coreys”. Entre el 2007 y 2008 protagonizaron el programa de telerrealidad A&E, pero fue tan grande el problema de adicción a las drogas de Corey Haim que su amigo una vez aseguro que no volvería a hablarle hasta que no se controlara. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí EDIT POST

