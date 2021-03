Close

Mirta Renée: Una mujer de par en par La actriz guatemalteca que formó parte del elenco de Gabriel (MegaTV), habló en exclusiva con nosotros sobre esta miniserie que ya concluyó y la obra teatral en la que participa Por Yoselín Acevedo / NYC Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Image zoom Credit: Kike San Martin No debe ser nada placentero encontrarse cara a cara con un vampiro. Eso es si no se trata de uno tan guapo como Gabriel, un vampiro moderno, interpretado nada menos que por Chayanne. Y compartir escenas con el actor y cantante puertorriqueño es un lujo que tuvo Mirta Renée, quien dio vida a Vanessa en esta miniserie de la cadena MegaTV. Anteriormente, la habíamos visto en telenovelas como Esposa virgen, Acorralada, y recientemente en Querida enemiga, producciones con las que la actriz guatemalteca se ha dado a conocer internacionalmente. Y ya concluida esta miniserie de vampiros, su pasión por el arte no le ha permitido un descanso y la talentosa histrión se encuentra presentando Mujeres de par en par, una obra de teatro que nos invita a recorrer las intimidades de siete mujeres representativas de nuestros tiempos. La historia es de la dramaturga venezolana Indira Páez, co escritora de Gabriel, y actualmente se presenta en el Café Teatro Kimbara Cumbara de la Calle Ocho, en Miami, FL. Entrevistamos en exclusiva a esta bella actriz, quien nos habló de su experiencia tanto en la pantalla chica como en el teatro. Entérate lo que nos dijo de Chayanne y cuáles son sus metas. Háblanos sobre tu personaje en “Gabriel”…

Vanessa no era una mujer mala, sino más bien pícara y tremenda. Espero que la gente se haya enamorado de mi personaje, como yo me enamoré de él. ¿Cómo era Chayanne en el set?

Era sumamente profesional en todos los sentidos. Es un ser humano maravilloso. Trabajamos jornadas largas, [como hasta] las 3 ó 4 de la madrugada y él era todo un caballero, se aseguraba siempre de que uno se sintiera bien. ¿Cómo fue la experiencia de trabajar con El Puma?

Una de las cosas que hace crecer al actor es alguien con réplica. Y ese es el caso de El Puma, que es una persona con un gran talento y trayectoria. Trabajar con él fue como una escuela. Haz hecho televisión y ahora teatro, ¿qué viene luego?

Tenemos planes con la gente de MegaTV, estamos viendo y hablando a ver si podemos coincidir en tiempo. Vuelvo a México a visitar a algunos productores. No me desprendo de Televisa, que es mi casa. También pienso tomar cursos de improvisación y actuación en Nueva York y Los Ángeles. ¿Dónde te ves dentro de cinco años?

Me encanta que la vida me sorprenda. Espero seguir en la actuación, pero también me gustaría hacer trabajo de conducción seria para que la gente me conozca haciendo algo serio. También quiero hacer cine con los grandes, como Pedro Almodóvar, esa sería mi más grande realización. También, hacer cine latino en México y en Guatemala, donde se hace muy buen cine. Y por supuesto, llegar a Hollywood.

