Miguel Varoni sobre su vida con Catherine Siachoque: "Tenemos derecho a no tener hijos"

Tras casi 20 años de relación, Catherine Siachoque y Miguel Varoni se han convertido en una de las parejas del medio más estables y duraderas. Pese a que llevan juntos dos décadas, el amor entre ambos sigue intacto, casi como el primer día.

La pareja no tiene hijos, un tema del que se les suele preguntar. ¿Por qué no los tienen? “Porque no nos interesa. […] tenemos derecho a no tener hijos”, respondió Varoni, de 51 años, al ser preguntado en el programa de televisión Suelta la sopa (Telemundo), que presenta Jorge Bernal.

“Si una pareja no desea tener hijos ni quiere adoptar pienso que merece respeto”, señaló el actor, quien dirige actualmente en Miami la telenovela La fan, la nueva comedia romántica de Telemundo que marca el regreso de Angélica Vale a las telenovelas.

RELACIONADO: Majida Issa le hace la vida imposible a su tía Catherine Siachoque en Sin senos sí hay paraíso

“Eso no significa que el día de mañana no cambie y que quiera tener un hijo o que quiera adoptar un hijo, hoy te respondo por hoy. No sé mañana”, dejó claro el colombiano.

Siachoque, de 44 años, y Varoni se conocieron en el 1997 mientras grababan en Colombia la telenovela Las Juanas. Lo suyo fue un flechazo y tiempo después se juraron amor eterno ante el altar.

SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN

Actualmente la pareja vive separada por motivos de trabajo, ya que Siachoque graba en Colombia desde hace varios meses Sin senos sí hay paraíso mientras Miguel dirige en Miami La fan.