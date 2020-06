Miguel Bosé se convierte en papá de dos bebés El español anunció que el mes pasado nacieron sus hijos Diego y Tadeo; una amiga de Bosé confesó que el cantante alquiló un vientre en Estados Unidos Por People Staff Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Image zoom getty images Miguel Bosé anunció que es padre de dos pequeños, en un hecho que tomó por sorpresa a más de uno pero que tiene al cantante saltando de emoción. “Queridos todos, tengo una buenísima noticia que contaros: he sido papá de 2 niños preciosos que ayer cumplieron 1 mes”, declaró el español de 55 años en su cuenta de Twitter. “Se llaman Diego y Tadeo”. El intérprete de “Amante bandido” comentó además que sus hijos ya están con él y que después revelará más detalles. “Estamos ya en casa y en buena salud. Soy el hombre más feliz de la tierra!!! Un abrazo enorme y más adelante más. Miguel”. OTROS FAMOSOS QUE TUVIERON HIJOS POR VIENTRE DE ALQUILER Aunque el cantante, cuya orientación sexual ha sido cuestionada, no reveló la forma en la que sus hijos fueron procreados, su amiga Mercedes Milá, presentadora del canal Telecinco, afirmó que fue a través de un vientre de alquiler. “Acabo de recibir un e-mail de mi querido Miguel Bosé. Miguel era padre de dos gemelos nacidos de una mujer que alquiló su vientre en Estados Unidos. La primera sorprendida fui yo”, escribió la periodista en su blog. “No quise llamarle, no quise indagar, saber. Estaba segura de que él aparecería en cualquier momento y me lo contaría todo. Así ha sido”. Milá comentó que desde siempre Bosé había querido convertirse en papá y dijo que quizá lo habría influenciado para dar ese paso adelante. “Todos los que le conocemos sabíamos que lo deseaba hace mucho tiempo. Quizá el camino abierto por su amigo Ricky Martin, las cosas que le habrá contado, los sentimientos que habrá escuchado, han hecho que se decidiera y fuera a por ese hijo que siempre dijo que quería”. ¡Accédenos desde tu iPhone, BlackBerry o Droid en nuestro sitio móvil especialmente diseñado para tu celular!.

