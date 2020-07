Miguel Bosé cataloga de "tontas" preguntas de periodistas peruanos Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Image zoom Miguel Bosé se mostró un tanto sarcástico durante una rueda de prensa que realizó en Lima, Perú, donde este miércoles ofrecerá un concierto como parte de su gira Papitwo. Uno de los periodistas presentes en la sala, quien anticipó que su pregunta podría sonar “medio tonta”, le preguntó que cuál de sus canciones era su favorita, y la respuesta del español sorprendió a todos. “No es medio tonta (tu pregunta), es tonta entera”, contestó. “Lo que tienen ustedes que desechar son esas preguntas que le hacen a una niña de doce años en la escuela”. Y agregó: “Las canciones son todas mis hijas y no tengo ninguna favorita”. Sin embargo, sus respuestas no quedaron ahí y cuando otro reportero le preguntó si ya había probado los platillos típicos de la cocina peruana, Bosé volvió a dejar en shock a los presentes. “¿Alguien se cree lo que está preguntado? Tengo una excelente cocinera peruana en mi casa, imagínense si no conozco la comida peruana”, respondió con sarcasmo. “Imagínense cuántas veces me he emborrachado con pisco sour desde hace 37 años”, confesó, refiriéndose al popular brandy que se produce en el país sudamericano.

