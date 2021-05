Michael Schumacher está en estado crítico tras sufrir un accidente de esquí en los Alpes Por Juanita Ceballos Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir MICHAEL SCHUMACHER ARTICULO Credit: Mark Thompson/Getty Images Michael Schumacher, siete veces campeón del mundo de Fórmula Uno, se encuentra en estado crítico tras golpear su cabeza mientras esquiaba en los Alpes franceses. De acuerdo con el último parte médico del Centro Hospitalario Universitario de Grenoble, el alemán padece una hemorragia cerebral. Schumacher “sufría un traumatismo craneal grave con coma a su llegada, que necesitó inmediatamente una intervención neuroquirúrgica”, explicó el centro médico en el que se encuentra internado el ex piloto. Según las declaraciones del director general de la estación de esquí, Christophe Gernignon-Lecomte, Schumacher chocó contra una roca a las 11:07 hora local (10:07 GMT) cuando esquiaba con casco fuera de pista. Gernignon-Lecomte indicó en un primer momento su vida estaba fuera de peligro. El alemán se encontraba en la estación de Méribel, que forma parte del conjunto de ‘Los Tres Valles', uno de los centros de esquí más exclusivos de los Alpes franceses. Michael Schumacher, de 44 años, se retiró de Fórmula Uno el año pasado.

