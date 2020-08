Michael Phelps se compromete con una ex Miss California (FOTOS) Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Image zoom Nicole Johnson/Instagram El nadador olímpico Michael Phelps ha emprendido el camino hacia el altar tras comprometerse con su novia, la ex Miss California, Nicole Johnson. “Ella dijo que sí” escribió el nadador olímpico en el pie de una foto en su cuenta de Instagram, en la que aparece jugando en la nieve con Johnson. FOTOS: Las parejas má hot de Hollywood La pareja empezó su relación en el 2007, pero estuvieron un tiempo separados tras romper en el 2012. Sin embargo, el amor triunfó y terminaron reanudando su romance. Su compromiso no es el único motivo de celebración para Phelps, quien está a punto de cumplir la suspensión que le impuso la federación de natación de Estados Unidos después de ser arrestado por conducir bajo los efectos del alcohol. La pena expira el próximo 6 de marzo, tras lo cual el ganador de múltiples medallas olímpicas podrá reanudar su preparación en la piscina. http://storify.com/peopleenespanol/michael-phelps-y-su-prometida-en-las-redes-sociale REGÍSTRATE AQUÍ PARA RECIBIR NUESTRO BOLETÍN

