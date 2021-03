Miami Beach se declara en estado de emergencia y establece toque de queda El descontrol y las aglomeraciones producto del spring break ha resultado en estas medidas, además del cierre de las vías de acceso a la ciudad por las próximas 72 horas. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Más de un año después del inicio de la pandemia, se siguen produciendo imágenes desconcertantes como las vividas este fin de semana en Miami. El arranque del Spring break ha traído consigo encuentros multitudinarios que ponen en peligro la salud pública de sus habitantes. Es por ello que la ciudad ha tomado severas medidas que incluyen la declaración del estado de alarma y el toque de queda. El descontrol y la falta de responsabilidad ciudadana ha tenido como resultado la intervención de la policía de Miami Beach que terminó lanzando bolas de fuego y arrestando a más de una docena de personas por comportamiento inapropiado. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El alcalde de la ciudad, Dan Gelber compartió con CNN que lo sucedido es "más de lo que pueden manejar". "Hay demasiadas personas visitando sin la mínima intención de respetar las reglas y el resultado de esto ha sido un nivel de caos y desorden tal que supera lo que podemos enfrentar", expresó. El toque de queda a las 8 de la noche y el cierre de carreteras de acceso al famoso distrito estarán vigentes al menos durante las próximas 72 horas.

Miami Beach se declara en estado de emergencia y establece toque de queda

