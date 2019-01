Meadow Walker, la hija de Paul Walker, se une a las redes sociales para combatir a impostores Facebook/Meadow Walker jrotulo Meadow Walker, la hija del fallecido actor Paul Walker, había permanecido en el anonimato desde que su padre perdiera la vida en un accidente automovilístico en noviembre pasado, pero finalmente reapareció en las redes sociales al publicar una foto junto al afamado actor. “Para combatir los perfiles de impostores que continuamente son creados, hemos lanzado tres perfiles oficiales de la hija de Paul Walker”, anunció un representante en la página de Facebook del actor. Inmediatamente, las páginas oficiales de Meadow en Facebook, Twitter e Instagram comenzaron a crecer en número de seguidores que expresaron su cariño y admiración por el actor de “Rápido y furioso”. Hasta la mañana del jueves, la joven de 15 años, no había comentado en ninguna página. Sin embargo compartió una foto personal junto a su padre en su página de Facebook. // Post by Meadow Walker. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí EDIT POST

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.