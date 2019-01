Matan a nieto de Cruz Lizárraga CIRO CESAR/Newscom People Staff La ola de violencia que sacude a México volvió a cobrar una víctima en el mundo del entretenimiento y esta vez enluta a la familia del fundador de la banda El Recodo, Cruz Lizárraga, pues su nieto, el también cantante Alberto Lizárraga Junior, fue asesinado ayer en la tarde. Lizárraga se encontraba a las afueras del bar Antares de la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, cuando hombres fuertemente armados llegaron hasta el lugar en dos camionetas e iniciaron una balacera que acabó con la vida de seis personas, entre ellas el músico, según reportó el diario mexicano El Universal. Aunque el clarinetista del grupo Estrellas de Sinaloa fue llevado con heridas de gravedad a un centro médico de la ciudad, los doctores no pudieron salvarle la vida y murió en el quirófano cuando le practicaban una cirugía. El músico recibió varios impactos en su cuerpo, pero el que más lo afectó fue uno en la cabeza. Poncho Lizárraga lamentó el hecho y a través de su cuenta en Twitter dejó ver el dolor que le produjo el asesinato de Junior. “Nuestro más sentido pésame para los familiares de Alberto Lizárraga Junior. Con profunda tristeza nos unimos a su dolor y le pedimos a Dios porque su alma tenga descanso eterno. Se nos adelantó un gran Músico pero sobretodo una gran ser humano’, comentó. “Hay días que no logramos entender porque suceden ciertas cosas hoy es uno de esos días”. ¡Accésanos desde tu iPhone, BlackBerry o Droid en nuestro sitio móvil especialmente diseñado para tu celular!. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí EDIT POST

