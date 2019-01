Maritza Bustamante desmiente noviazgo con Julián Gil Getty Images/Alexander Tamargo hrobles La actriz Martiza Bustamante quiere desmentir rumores de que tiene una relación amorosa con el actor Julián Gil. La aclaración – hecha en exclusiva para PeopleEnEspanol.com – nació a raíz de unas fotos publicadas en una revista de espectáculos que los captó compartiendo en varios lugares de Miami. “Es bueno aclarar que Julián y yo somos amigos. Me están poniendo otro compañero de novio y entiendo que cada vez que uno comparte con algún compañero fuera de lo que sea un canal o algún set, estamos expuestos a que se nos cree alguna historia o algún romance”, dijo Bustamante. La actriz, quien actualmente participa de la telenovela Relaciones peligrosas (Telemundo), sí tuvo un romance hace más de seis años con el actor argentino, pero explica que ahora comparten una gran amistad. “Fuimos al teatro, que es algo que pienso que deja muy verídico el hecho de que somos amigos porque estamos rodeados de gente… si tuviera algo que esconder [no iría] en un lugar donde vamos a estar expuestos”, finalizó la actriz. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí EDIT POST

