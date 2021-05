Maribel Guardia: "Decidí no participar en Perfume de Gardenia" Por yacevedo Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Maribel Guardia Credit: Agencia México A unos días del reestreno de la obra Perfume de Gardenia en la capital mexicana, la actriz Maribel Guardia —quien hace unos días había anunciado muy entusiasma en el programa Hoy (Televisa) que alternaría con Ninel Conde el papel principal del musical— anunció este miércoles a través de Twitter que no participará en el montaje que produce Omar Suárez. La actriz explica en el mensaje que se retira por respeto al público, ya que no cuenta con el tiempo necesario para los ensayos. “Estimados amigos y medios: Desde el 13 decidí NO participar en Perfume de Gardenia, por respeto al público, ya que NO tengo tiempo para montarla”, escribió la ex Aventurera. FOTOS: Besos en Perfume de Gardenia

Guardia debutaría en el musical el próximo 28 de septiembre, un día después del debut de Conde. La costarricense había dicho que sería una ventaja alternar el papel central con otra compañera actriz, ya que permitiría que cada una continuara con sus otros proyectos. Cabe mencionar que no es la primera vez que la actriz renuncia a una obra musical previo al estreno. En septiembre del 2012, dejó Qué rico mambo a solo unos días de la noche de apertura, debido a que la producción no le proporcionó el guión y vestuario a tiempo, aunque después sí protagonizó la puesta en escena.

