María Conchita Alonso: "Lo que quieren hacer es callarme" By Carolina Amézquita Pino ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Image zoom Tommaso Boddi/WireImage María Conchita Alonso aseguró que nunca le podrán retirar la nacionalidad venezolana, como desean algunos politicos oficialistas en Caracas ofendidos por el activismo de la actriz contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro. "Lo que quieren hacer es callarme; tapar otras cosas que están tapando en Venezuela como lo de la epidemia que se está muriendo gente. Traidora a la patria no soy", advirtió la artista en una entrevista con CNN. "Los que quieren quitarme la nacionalidad son ilegales, no es Venezuela y no son venezolanos de verdad que aman a Venezuela". FOTOS: ¿En qué andan los famosos? Si bien nació en Cuba, Alonso se trasladó a los cuatro años y medio a Venezuela, donde años después obtuvo la nacionalidad del país sudamericano. "El abogado Eugenio Hernández Bretón asegura que nadie puede revocar mi nacionalidad, pues soy venezolana por naturalización, pero en condiciones que la hacen equiparable a un venezolano por nacimiento", contó la actriz. "Entonces puedo estar considerada venezolana por nacimiento porque llegué a los cuatro años y medio a Venezuela".

