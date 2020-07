Maná y Cameron Díaz se unen a Al Gore La banda actuará en el concierto Live Earth que busca crear conciencia acerca del calentamiento global Por People Staff Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Image zoom Getty Images Siempre al pie del cañón en lo que salvar el medio ambiente se refiere, el grupo de rock mexicano Maná se ha sumado a Live Earth, el multitudinario concierto de 24 horas que tendrá lugar este verano con el fin de combatir el calentamiento progresivo de las temperaturas del planeta. Así lo anunció la banda en Los Ángeles junto a Al Gore, Cameron Díaz y otras estrellas. El concierto –que reunirá a más de 100 actos musicales en siete continentes el séptimo día del séptimo mes (julio) del 2007– es parte de la campaña SOS, que ha sido organizada por el ex vicepresidente estadounidense Al Gore y otros activistas ambientales con el fin de darle alas a un movimiento global que combatiría la crisis climatológica por la que atraviesa la Tierra. Los organizadores del evento estiman que la música de Maná y de otros más como Bon Jovi, Red Hot Chili Peppers y Sheryl Crow llegará a unos 2,000 millones de espectadores en todos los rincones de la Tierra a través de estaciones de televisión, radio y el internet, entre otros medios de difusión. A lo largo de los años, Maná ha sido una agrupación reconocida no sólo por elaborar éxitos como “Mariposa traicionera”, “Se me olvidó otra vez” y “Bendita tu luz”, sino también por su compromiso con la fundación Selva Negra que ellos mismos crearon para ayudar a conservar la ecología en su nativo México. En sí, el concierto LIVE EARTH tendrá varios escenarios en distintos países y ciudades del mundo como Brasil, Shanghai (China), Japón, Johanesburgo (Sudáfrica), Londres (Inglaterra), Sidney (Australia) y la costa este de Estados Unidos.

Maná y Cameron Díaz se unen a Al Gore

