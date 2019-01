Maite Perroni será coronada como la reina de los pepenadores Mezcal Entertainment Yolaine Díaz Gracias a su personaje en la telenovela La gata (Televisa), Maite Perroni será coronada como la reina de los pepenadores La actriz, quien personifica a una recogedora de basura en la novela que pronto se estrenará en Estados Unidos por Univisión, está feliz por el reconocimiento que recibirá el próximo 6 de agosto de parte de los miles de trabajadores de limpia pública del Bordo de Xochiaca en el ciudad de México. RELACIONADO: Angelique Boyer y Maite Perroni, las reinas jóvenes de las telenovelas mexicanas “Me da alegría porque todo esto es consecuencia de mi personaje y del trabajo que hemos hecho estos meses”, declaró Perroni durante la presentación de la versión Deluxe de su disco Eclipse de luna. “Me encanta que la gente que dignamente cada día realiza su trabajo para el beneficio de la ciudad, me haya elegido y estoy feliz”, concluyó. Recuerda que podrás conocer a Maite en persona durante nuestro Festival People en Español, el fin de semana de Labor Day, en San Antonio. REGÍSTRATE AQUÍ PARA RECIBIR NUESTRO BOLETÍN Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí EDIT POST

