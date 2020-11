Close

Madonna necesita tener mano dura con Lourdes María La cantante habló sobre el gran reto que tiene para criar cuatro hijos siendo madre soltera Por jpagan Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Image zoom Credit: Getty Images Madonna podrá ser la estrella más grande del mundo, pero cuando está en casa enfrenta los mismos conflictos de cualquier otra persona, especialmente cuando se trata de sus hijos. “Todos tenemos nuestros retos”, dijo Madonna, de 53 años, en una entrevista con el Today Show. “Ser madre soltera de cuatro y trabajar tanto como yo lo hago, es muy retante. Pero he sobrevivido con cordura y el humor intacto”. Madonna indicó que a menudo se ve en situaciones en las que pregunta “¿Hiciste tus tareas?” o “¿Por qué estás vestido así?”, pero cuando de disciplina se trata, admite que “probablemente no soy tan dura como debería. Pienso que debería ser más severa”. La cantante comentó que no estuvo muy contenta cuando se publicaron fotos de Lourdes, su hija de 15 años [con quien hace poco lanzó una línea de ropa] fumando un cigarrillo. “Cada día es una negociación, pero no estoy muy a favor de fumar cigarrillos”, dijo a NBC, no sin agregar que el cigarrillo con el que aparece en su nuevo vídeo, “Girl Gone Wild” fue una pieza de utilería, porque la Chica Material no fuma.

