Lupe Esparza no apadrinó a Zayda Peña Arjona

El ex Bronco Lupe Esparza negó haber apadrinado la carrera artística de Zayda Peña Arjona luego de que se difundiera esta información tras la muerte de la cantante grupera de 28 años, quien fue asesinada de dos balazos en la cabeza en un hospital la ciudad de Matamoros, Tamaulipas, en México.

De acuerdo con el programa La oreja (Televisa), el líder de la banda El Gigante de América aclaró que, aunque no está en contra de que digan que él apadrinó a Peña Arjona, no recuerda que haya tenido nada que ver con la carrera de la fallecida artista.

"Hace rato que yo no sabía de ella. Era un talento que se desperdició y qué pena que sé de ella así. Me agarra de lado; estoy desconcertado, no tengo palabras", expresó el intérprete.

Al ser cuestionado sobre si la nueva ola de violencia en el mundo de la música grupera podría hacerle incrementar la seguridad de su grupo, el artista respondió: "Nosotros trabajamos con nuestro guardaespaldas [que] es Dios".

