Luis Miguel cantará en el Festival People en Español Getty Images jpagan Luis Miguel encabeza la oferta musical que tendrá el Festival People en Español, a celebrarse de 1 y 2 de septiembre en San Antonio, Texas. El cantante mexicano dará cierre al evento el día domingo en el Alamodome de esa ciudad. Otras presentaciones artísticas se llevarán a cabo durante ambos días, incluidas las de Daddy Yankee, Prince Royce, Tito “El Bambino”, Larry Hernández, 3Ball MTY y Banda Los Recoditos. La diversidad musical es uno de los principales atractivos que ofrece este evento, creado para celebrar la cultura y el entretenimiento de la comunidad latina. Serán dos noches muy dinámicas, con ritmos para cada gusto. Las entradas ya están a la venta a través de Ticketmaster. No dejes de visitar la página del Festival People en Español para más información y entrevistas con los protagonistas. ¡SUSCRÍBETE A PEOPLE EN ESPAÑOL POR TAN SÓLO $1 LA EDICIÓN! Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí EDIT POST

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.