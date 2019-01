Lucero preferiría ser presidenta que gobernadora Telenovela Soy tu dueña People Staff Lucero, quien se encuentra en plena promoción de su álbum, Indispensable, asegura que lo único que está persiguiendo es la promoción de éste y no una carrera política. “La verdad es que no sé quién pudo inventar esa historia y por qué causó tanto revuelo algo que nunca he tenido en mente”, afirmó la esposa de Mijares en una rueda de prensa en la capital mexicana, según reseñó Milenio. “Si yo apostara por la política llegaría a ser presidenta, no gobernadora.” “No me gusta la política, no es una carrera que seguiría porque está muy claro que me gusta actuar y cantar”, aseguró la protagonista de Soy tu dueña (Univisión). “No tengo una carrera política. Creo que inventaron que yo era una de las candidatas para que el malo no parezca tan malo[el partido político Edomex]. Si yo quiero hacer algo por mi país, prefiero unirme a causas como el Teletón y cosas que puedan guiar al público para lograr un México mejor”. Aprovechó el encuentro con los medios para anunciar un concierto que ofrecerá en la capital mexicana el próximo año y para aclararle al público que con su nuevo disco Indispensable no desea inventar nada, sino presentar una imagen renovada y tratar de conquistar al público más joven. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí EDIT POST

