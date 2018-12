Los nuevos proyectos de Paulina Goto y Horacio Pancheri tras Un camino hacia el destino

El lunes por la noche llegó a su fin Un camino hacia el destino, la historia protagonizada por Paulina Goto y Horacio Pancheri. La telenovela se despidió del público con un emotivo desenlace en el que, por supuesto, no faltó la tan anhelada y esperada boda entre Luisa Fernanda (Goto) y Carlos (Pancheri).

Tanto a Paulina como a Horacio este melodrama les cambió literalmente la vida. Gracias a Un camino hacia el destino no solo se convirtieron en una de las parejas protagónicas más queridas por el público sino que, además, se enamoraron e iniciaron un romance que cada día está mas fortalecido.

Después de un proyecto tan exitoso e importante, ¿qué sigue para ambos?

“No sé qué venga todavía. A ver qué va saliendo, así es la vida del actor, hay que esperar a que venga algo y buscar también. Pero me encantó este tipo de historias, me encantó entrarle al melodrama clásico que nunca había hecho antes entonces fue una experiencia increíble que me gustaría repetir más adelante”, dijo Goto, de 25 años, a People en Español.

La actriz no tiene aún proyectos en la actuación, pero sí en la música. “Ha sido mi sueño también, pero lo he pospuesto desde hace mucho porque me han salido proyectos en la actuación que amo. Ahorita me voy a enfocar un poquito en la música por un rato. Quiero cantar”, aseguró la artista mexicana.

Aunque aún no comienza a grabarlo, Goto ya se encuentra eligiendo los temas musicales de ese futuro material discográfico. “Hasta el momento todas las canciones que tenemos están en inglés, pero pensamos hacerlas también en español. Obviamente la mayoría de mi público habla español entonces yo voy a cantar en español y además porque amo mi idioma. Pero también está padre probar y cantar algo en inglés. No lo descarto para nada”.

Paulina aún no sabe cuándo estará listo el disco -quizás a principios del próximo año- lo que sí tiene claro es que será muy diferente a su anterior material discográfico, que sacó cuando tenía 18 años. “He vivido otras cosas y ahora tengo más claro lo que quiero decir y hacer”, señaló.

Horacio, por su parte, se prepara para protagonizar dos obras de teatro en México. “Me ofrecieron hacer dos obras de teatro, así que estoy manejando tiempos. Ya está casi todo cerrado para hacer una comedia por todo México con Geraldine Bazán, Michelle Vieth… Se llama Se renta un hombre. La otra obra se llama Don Juan Tenorio y voy a ser Don Juan”, avanzó.

“Estoy fascinado con las dos obras porque ya arrancan los ensayos y las lecturas, así que se terminaron las vacaciones. Ahora a trabajar en el teatro que es lo que más amo hacer”, concluyó.

Goto y Pancheri continúan cada uno por separado sus carreras. ¿Volverá el destino a juntarlos nuevamente como protagonistas de otra exitosa historia?