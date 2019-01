Los hermanos Reyes arrancan gira en McAllen, TX Mezcalent People Staff Alejándose un poco del campo y de los problemas que a diario enfrentan con la malvada Gabriela Elizondo (Diana Bracho), Juan, Franco y Óscar, los hermanos Reyes de la telenovela Fuego en la sangre (Univisión), acompañados por Rosario (Ninel Conde), iniciarán el próximo mes una gira por más de 20 ciudades de Estados Unidos y México. Así lo anunció ante los medios de comunicación el productor de la telenovela Salvador Mejía, al confirmar que Eduardo Yáñez, Jorge Salinas y Pablo Montero, quienes personifican a los Reyes, iniciarán su recorrido el 29 de agosto en la ciudad de McAllen (distrito de Hidalgo), TX, donde la novela goza de gran audiencia. Encuentra los boletos aquí “Estamos un poco atrasados, pero muy felices de concretar este proyecto, pero por las grabaciones de la telenovela se había pospuesto”, dijo el también creador de otras telenovelas como Mundo de fieras y La madrastra. En su recorrido, los hermanos Reyes y Rosario no solamente deleitarán a la gente con su presencia, sino que tienen planeado hacer varias presentaciones musicales, por lo que Yáñez y Salinas están tomando lecciones de canto para poder unir sus voces junto a Pablo Montero, quien les lleva una enorme ventaja en las lides de la música. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí EDIT POST

