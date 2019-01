Los Fernández le regalan huevo a Marc Anthony Tomada del Twitter de Alejandro Fernández jpagan

Marc Anthony compartió con Alejandro Fernández y su padre, Vicente, quien le obsequió uno de los huevos que él mismo pinta a mano y que forman parte de una colección.



El cantante boricua, relata el diario mexicano Reforma, estuvo de visita en su rancho “Los Tres Potrillos” previo al concierto Dos Mundos, Un concierto, que presentará en Puebla, en el que compartirá tarima con Alejandro.



De regreso a casa, luego de las dos presentaciones que realizará en suelo azteca –incluida otra el próximo sábado en El Foro de Ciudad de México- llevará un recuerdo de este encuentro.

