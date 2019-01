Los Estefan niegan futuro compadrazgo con Thalía getty images People Staff Aunque se ha rumorado que la cantante Thalía y su esposo Tommy Mottola nombraron padrinos de la hija que tendrán en septiembre a Gloria y Emilio Estefan, éstos aseguran que aún no han recibido tal invitación. El publicista de Estefan Enterprises, David Naranjo, confirmó a Peopleenespanol.com que hasta el momento no se ha tocado el tema de un futuro compadrazgo, contrario a como lo manejaron varios medios el día de ayer. Cabe recordar que fueron los Estefan quienes presentaron a Tommy, de 58 años, y Thalía, de 35, hace más de siete años. Mientras se despejan las interrogantes sobre este asunto, Thalis continúa con los preparativos para el nacimiento de su hija y viviendo esta experiencia que en sus propias palabras “llega en el mejor momento de su vida”. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí EDIT POST

