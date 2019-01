Lorena Rojas: “Mi mejor terapia es mi trabajo y las ilusiones que tengo por delante”

Lorena Rojas no abandona los planes de adoptar un bebé ni de seguir actuando, a pesar del segundo diagnóstico de cáncer que enfrenta.

“Mi mejor terapia es mi trabajo y todas las ilusiones que tengo por delante”, expresó Rojas en la entrevista que forma parte de la más reciente edición de People en Español.

“Se me movió el piso más fuerte que la primera vez”, dijo refiriéndose al momento en que supo que el dolor que sentía en la pierna izquierda no era producto de un músculo desgarrado por el ejercicio, si no que el cáncer le había hecho metástasis en los huesos, específicamente en la espalda y la cadera.

“Sí, me he levantado llorando. Cuando me dijeron ‘estás en estado 4’ por poco me da el soponcio. Para mí eso era el acabose, pero los doctores me dicen que no es el peor panorama, que eso también depende de mí”.

La actriz explicó que recibe radiaciones tres veces por semana, se pone inyecciones para controlar sus hormonas, toma jugo naturales y lleva una dieta orgánica.

Rojas no pierde el optimismo. “Me hace muy feliz levantarme a las 5 de la mañana cuando me voy a la terapia y mirar el cielo y ver las estrellas. Me hace feliz respirar, sentir el aire en mis pulmones”.