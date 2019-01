Lo que no viste de los Latin Billboards

A veces lo mejor de la noche ocurre tras bambalinas y en los Premios Billboard de la Música Latina —que se trasmitieron en vivo por Telemundo desde el Bank United Center de Coral Gables, FL— la acción comenzó antes de que rodaran las cámaras. La presentadora de noticias de Telemundo Vanessa Hauc llegó a la alfombra roja de la premiación acompañada de un impactante rubio. No se trata de un pretendiente, sino de su hijo, Sacha, quien ya tiene 16 años y recién se compró su primer carro, un híbrido por cierto. “Es muy buen conductor”, cuenta de su hijo la presentadora, quien ya tiene chofer privado. “Ahora me deja en la peluquería y me recoge”.

Quien llegó solito a la alfombra fue el actor de Corazón valiente (Telemundo), Gabriel Valenzuela. El aún esposo de la actriz Aylín Mujica, quien coanimó la gala, dijo estar en un momento de transición en lo sentimental. “Cualquier cosa puede pasar. Hay un distanciamiento ahora y lo más seguro es que no regresemos”, dijo Valenzuela. “Es un carrusel de emociones como siempre con Aylín Mujica”, añadió el actor, quien comparte escenas románticas con la madre de su hija, Violeta, de 2 años, en esta telenovela. “Vienen escenas muy fuertes, de mucha pasión”, adelanta sobre sus personajes y asegura que pase lo que pase entre ellos fuera del foro, ante las cámaras el show deberá continuar. “Confío en el profesionalismo de ella y seguramente todo va a salir perfecto”, concluyó. Sobre su hija, Violeta, Valenzuela asegura que sigue viéndola a menudo y que recién hizo llorar de emoción a la madre del actor en Colombia cuando la llamó ‘abuelita’ por primera vez por teléfono.“Le encanta ir a la playa, al cine a ver películas conmigo”, añade sobre la pequeña, “y le encantan los cupcakes”.

Hablando de postres, la cantante Madai —quien aparece en el nuevo video “Back in time” de Pitbull y es una de las artistas de su sello discográfico— nos contó que Mr. Worldwide, con quien lanzará un nuevo dueto este verano, le regala un tiramisú decorado con el mensaje “happy anniversary” en merengue cada vez que salen a cenar en grupo. ¿Habrá romance? Donde sí hay romance confirmado es entre Marc Anthony y su novia, la modelo venezolana Shannon de Lima, quien aplaudió al salsero durante su actuación con Gilberto Santa Rosa y Olga Tañón. “Los ensayos fueron un encuentro de amigos, nos conocemos hace muchos años”, nos dijo Santa Rosa sobre esta colaboración artística. “Nos tenemos un gran cariño”.

Otra que llegó bien acompañada a la alfombra roja fue la actriz Adriana Fonseca, quien vino con su novio, Iker Calderón. “Es importante encontrar el equilibrio en el trabajo y en el amor”, admite la actriz de Corazón valiente, quien gracias a su rol de detective en la telenovela ha aprendido mucho de artes marciales. “Digo: ‘¡ay que ni se me vayan a acercar!’ ”, bromea Fonseca, “porque me doy miedo a mí misma de cómo vaya a reaccionar”. Uno que reaccionó muy bien a los piropos que recibió de sus fanáticas fue el galán de Relaciones peligrosas (Telemundo) Gabriel Coronel, quien dijo estar feliz en pareja y con proyectos de sacar un disco de música bailable. De hecho, lo que le quita el sueño al ojiverde según él es tocar el piano. “Llego a veces cansadísimo a las doce de la noche a mi casa y me siento en mi piano y se me van 40 minutos tocando”, cuenta. “Es como reconectarme conmigo mismo. Eso me apasiona, me hace feliz”.