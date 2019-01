Lindsay Lohan haría trabajo comunitario para no ir a la cárcel The Grosby Group jpagan Lindsay Lohan podría ir a prisión si un juez determina que sus acciones en un accidente de tránsito violaron las condiciones de la libertad condicional a la que fue sentenciada por un caso de robo, pero su abogado tiene otra idea para resolver el caso penal. Mark Heller, representante legal de la actriz, propuso por escrito a la fiscalía que Lohan trabaje como oradora motivacional y realice actividades que no incluyan estar en prisión. Su carta dice que la vida familiar de Lohan la ha impactado profundamente y que requiere un enfoque diferente en el caso, de acuerdo con la agencia de noticias AP. RELACIONADO: Juez desestima demanda de Lindsay Lohan contra Pitbull De acuerdo a la propuesta presentada por su abogado, Lohan grabaría anuncios para campañas sociales y haría “visitas periódicas a escuelas, hospitales y otras instituciones donde podría dar charlas motivacionales, alentar a los niños a buscar metas positivas y evitar malos hábitos”. Heller también escribió sobre la posible creación de una fundación sin fines de lucro con el nombre de Lohan, para apoyar a jóvenes. “La actriz ha hecho un compromiso con ella misma para mejorar su vida y participar en actividades que apoyarán su deseo de lograr una vida ejemplar”, escribió Heller en una moción que pide que se aplace el caso que regresará a la corte el viernes. El juicio a la actriz está fijado para el 18 de marzo. Lohan está acusada de tres cargos menores: conducir imprudentemente, mentir a la policía e impedir que los oficiales realizaran su deber. La actriz se ha declarado inocente. Podría ser sentenciada a 245 días en prisión si se demuestra que violó su libertad condicional. Lohan, de 26 años, se dirigía a un llamado de la película para televisión Liz and Dick cuando su auto chocó contra un camión de basura. La policía afirma que mintió sobre quién iba al volante. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí EDIT POST

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.