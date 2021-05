Lili Estefan recibe a Barack Obama en su casa (FOTO) Por jclar Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Lili Estefan, Barack Obama, Lorenzo, Lina Credit: Twitter/LiliEstefan A pocos días de celebrar su cumpleaños número 47, Lili Estefan recibió al presidente Barack Obama en su casa en Miami. La presentadora, junto a su esposo, el empresario Lorenzo Luaces, fue anfitriona de un evento de recaudación de fondos para el Comité Nacional Demócrata. RELACIONADO: Michelle Obama recorre junto a sus hijas la Muralla China (FOTOS) Unas 25 personas asistieron al evento, pagando $32,400 por persona para participar y poder tomarse una foto junto a Obama, informó el noticiero del Canal 23 de Univisión en Miami. Durante la reunión, los presentes le pidieron al presidente directamente que le pusiera fin a las deportaciones de inmigrantes indocumentados. Estefan aprovechó el momento para compartir en las redes sociales una selfie en compañía de sus hijos y Obama. http://instagram.com/p/l2aMB9CDR_/embed/

