Ligia de Uriarte: Primera eliminada de Nuestra Belleza Latina Cortesía Univisión hrobles Las sorpresas fueron la novedad en la cuarta gala de Nuestra Belleza Latina 2012 (Univisión). El programa de telerrealidad no estuvo exento de conflictos, entre ellos el anuncio de nuevas reglas que han de cambiar el panorama del programa y que afectaron a la mexicana Ligia de Uriarte, primera eliminada del concurso. La convivencia entre las 12 finalistas apenas comenzó el lunes anterior. A raíz de esta dinámica, han ocurrido roces entre las contrincantes y la Mansión de la Belleza ha sido cuna de dimes y diretes. Lo primero que revolcó la casa, según publica Univisión.com, fue el anuncio de nuevas reglas. Fue Giselle Blondet quien dejó saber a las participantes que tres de ellas estaban en riesgo de eliminación luego de que casi 3 millones de televidentes lo decidieron a través de los votos. Por supuesto, hubo momentos divertidos durante la convivencia. Las jóvenes comenzaron la grabación de su primera webnovela. La misma se llama La heredera y cuenta con la participación de Nastassja Bolívar —Nuestra Belleza Latina 2011— quien permanecerá en los siguientes episodios del programa. Otro momento de diversión fue cuando las jóvenes fungieron como bailarinas para el productor Juan Magán, quien tocó el tema "Bailando por el mundo". El momento decisivo ocurrió cuando las concursantes enfrentaron el reto de desfilar por una difícil pasarela desafiando nubes de humo y llamas. Para este reto en vivo, las concursantes practicaron anteriormente cómo mantener su balance. De poco les sirvió a algunas que fueron traicionadas por sus piernas y los nervios al cruzar los obstáculos. Una de estas fue la puertorriqueña Vanessa de Roide. Al final, fueron tres quienes quedaron ante el ojo del público y los jueces: De Uriarte, De Roide y Karol Scott. De Uriarte pasó a ser juzgada por los jueces al recibir el menor apoyo de la audiencia (3.8 por ciento). Las 9 restantes votaron en viva voz entre De Roide y Scott para que, junto a De Uriarte, se enfrentaran al voto final de los jueces. Las finalistas escogieron a Scott para eliminación y Scott y De Uriarte se enfrentaron a los jueces, quienes eliminaron a esta última. Para sorpresa de todos, la mexicana no tendrá que salir de la mansión e incluso ayudará a escoger a la próxima belleza latina. Como era de esperarse la noticia no sentó bien entre las compañeras. "Si uno quedó eliminada, es momento de que se vaya y las otras sigan", expresó Ivanna Rodríguez tras bastidores a Univisión.com.

