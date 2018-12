¡Por fin! Lencería nude para mujeres de todos los tonos de piel

Ahora que llega el buen tiempo, la ropa se aligera y las transparencias invaden nuestro guardarropa. Para lucirlas con estilo es importante llevar una ropa interior que no se transparente pero a veces es complicado encontrar un tono que no nos delate. Ahora ya no hay excusa.

La colombiana Catalina Girald, creadora de la marca de ropa íntima Naja, guardó la idea de crear lencería color piel para todos los tonos en su mente después de ver la actuación de la gimnasta Gaby Douglas en los Juegos Olímpicos de 2012, en la que la norteamericana llevaba un vendaje nude que no correspondía con su tono de piel, y ahora ha lanzado su colección “Nude for all”. “No quería que nuestros nudes fueran para chicas negras o Latinas, o cualquier otro grupo étnico específico”, le dijo Girald a People en español. “Somos un arcoíris y simplemente, cada uno viene en un tono diferente de nude”.

Para conseguir los diferentes colores, la empresaria adquirió todos los tonos existentes de base de maquillaje y ella y su equipo los redujeron a 23. “Hicimos panties de esos 23 colores y pusimos anuncios en Craigslist y en nuestras redes sociales buscando mujeres que quisieran probarlos para hacer un test de color. Los que coincidieran con más mujeres serían los uqe fabricásemos. Terminamos con 5. Después añadimos uno para mujeres muy pálidas y otro para mujeres muy oscuras”.

En la campaña, que también cuenta con la presencia de una de las inversoras de la firma más famosas, la actriz Gina Rodríguez, aparecen mujeres reales en vez de modelos. “La campaña es ‘Nude For All‘ (nude para todas) si hubiéramos usado modelos, sería ‘Nude para algunas’. Muchas de nosotras no tenemos cuerpos perfectos y la campaña está dedicada a la mujer real. Colores reales sobre cuerpos reales. También contamos las historias de las mujeres que la protagonizan, puedes conocer quienes son. Así que es sobre ellas, no sobre una criatura mítica con alas que ni siquiera existe en la vida real”.

Entre estas mujeres se encuentra una ingeniera de software de una empresa de Silicon Valley, una bailarina de una de las compañías de ballet más importantes del país y una estudiante de Harvard. Cada una de estas mujeres representa la marca y su comunidad de mujeres inteligentes, valientes y sexy. “Es cool porque todas las modelos se ven increíbles, pero no son lo que la sociedad nos dicen que es perfecto. La mayor parte de nosotras se puede identificar con una de las mujeres en la campaña y decir ‘Mi cuerpo se parece al de esa chica y se le ve bien. ¡Eso debe significar que a mí también se me ve bien!’”.

La campaña “NudeFor All” ha sido dirigida por Madonna Badger, de la agenica Badger & Winters, que a comienzos de año lanzó #WomenNotObjects y se ha comprometido a frenar la objetificación de las mujeres en la pulicidad. La colección, que ya está disponible en la página web de la marca, incluye tallas desde la XS a la XXL y tallas de sujetador de la 32 a la 40 con copas de la A a la DDD, todos los modelos en siete tonos diferentes de nude.

Las prendas de Naja están confeccionadas de manera ética y sostenible. Mediante el programa Underwear for Hope, la compañía ofrece cursos de coser a mujeres desfavorecidas de Colombia para luego emplearlas y darles la oportunidad de progresar.